Несмотря на карантин: переводы заробитчан за 2020 год увеличились на $ 200 млн
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По информации регулятора объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $ 12,1 млрд, что на $ 200 млн больше, чем в 2019 году.
Кроме того, по итогам декабря 2020 объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 3% - до $ 1,1 млрд.
Как свидетельствуют данные НБУ, за год через корреспондентские счета в Украине перевели $ 4,7 млрд, через международные платежные системы - $ 2,69 млрд, неформальным каналам - $ 4,7 млрд.
Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым,. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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