Несмотря на карантин: переводы заробитчан за 2020 год увеличились на $ 200 млн

1 февраля, 2021, 12:53

Заробитчане в 2020 году перевели в Украину $ 12,1 млрд, в декабре - $ 1,1 млрд

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По информации регулятора объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $ 12,1 млрд, что на $ 200 млн больше, чем в 2019 году.

Кроме того, по итогам декабря 2020 объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 3% - до $ 1,1 млрд.

Как свидетельствуют данные НБУ, за год через корреспондентские счета в Украине перевели $ 4,7 млрд, через международные платежные системы - $ 2,69 млрд, неформальным каналам - $ 4,7 млрд.

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым,. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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