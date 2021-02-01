В США от коронавируса умер сценарист "Симпсонов"

1 февраля, 2021, 17:18

В США умер 57-летний сценарист анимационного сериала "Симпсоны"

Об этом сообщил его брат Ларри Уилмор в Twitter.

Как известно, Уилмор заболел COVID-19. В то же время, у него были и другие проблемы со здоровьем, от которых он страдал в течение нескольких лет.

"Мой дорогой брат, Марк Эдвард Уилмор, скончался прошлой ночью. Он боролся с коронавирусной инфекцией и другими болезнями, от которых долго страдал", - отметил он.

Справка : Марк Уилмор был американским телевизионным сценаристом и продюсером. В 2002 году он присоединился к коллективу авторов "Симпсонов". До этого он писал сценарии для "Вечернего шоу" с Джеем Лено. Уилмор был многократным номинантом на премию "Эмми", а в 2008 году - выиграл ее за продюсирование эпизода "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" или "Вечное сияние симпсоновского разума", премьера которого состоялась 17 декабря 2007 года.

Напомним, в январе 2021 года в США на 88-м году жизни умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.

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