Умер американский телеведущий Ларри Кинг
23 января, 2021, 15:10
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В США на 88-м году жизни скончался легендарный американский телеведущий Ларри Кинг
Об этом сообщается в аккаунте Кинга в twitter.
Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.
В начале января Ларри Кинга госпитализировали в больницу с коронавирусом.
Ларри Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года вел шоу Larry King Now на Hulu.
January 23, 2021
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