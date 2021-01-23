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Espreso.tvМирУмер американский телеведущий Ларри Кинг

Умер американский телеведущий Ларри Кинг


фото: twitter
В США на 88-м году жизни скончался легендарный американский телеведущий Ларри Кинг

Об этом сообщается в аккаунте Кинга в twitter.

Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

В начале января Ларри Кинга госпитализировали в больницу с коронавирусом.

Ларри Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года вел шоу Larry King Now на Hulu.

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