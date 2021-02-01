В США компания bluShift Aerospace произвела первый коммерческий запуск ракеты на биотопливе. Видео

1 февраля, 2021, 17:07

31 января с бывшей военной базы для стратегических бомбардировщиков в штате Мэн провели первый коммерческий запуск ракеты, работающей на биотопливе

Об этом сообщает ВВС, передает hromadske.

Ракета под названием Stardust (англ. - звездная пыль), несмотря на несколько переносов старта из-за сильных морозов, стартовала с аэродрома.

Разработчик биотоплива, а также основатель и исполнительный директор компании bluShift Aerospace Саша Дери сохранил секрет формулы топлива одновременно заверив, что компоненты можно найти на фермах по всему миру. По его словам, команда более шести лет потратила на разработку и совершенствование уникального модульного гибридного двигателя.

"Мы хотим доказать, что биотопливо способно работать столь же хорошо, если не лучше, чем традиционное топливо для ракет. Оно уменьшает стоимость доставки килограмма груза на орбиту, а также оно нетоксично", - рассказал Дери.

Дери называет свою разработку такси в мире ракет-носителей. Stardust весит 250 кг, а ее длина - чуть меньше 2 метров. В компании считают, что производство ракеты достаточно дешевое, она не нуждается высокотехнологичной инфраструктуре, что позволит сделать запуск ракет доступными для большего количества людей. Например, студенты, небольшие компании и отдельные исследователи смогут проводить эксперименты и испытывать различные продукты в космосе.

Дери называет ракеты-носители от Space X Илона Маска "поездами", а меньшие ракеты - "автобусами".

"Они берут в космос тысячи килограммов, но нет ни одной службы, которая может поднимать в космос два-три груза. Нет космического Uber, мы хотим стать Uber в космосе", - пояснил изобретатель.

Во время первого полета ракеты было испытан сплав под названием нитинол (никель+титан, - ред.), который создал другой стартап Kellogg. Его основатель Джо Келогг объясняет, что нитинол - это материал, который может восстанавливать форму после деформации. Его можно использовать для защиты груза, доставляемого на орбиту, от вибраций. Нитинол - составная часть стентов, которые используют в современной медицине.

Stardust поднялась на 1,5 километра, а потом вернулась на парашюте на землю. Второй запланированный запуск будет суборбитальным, а затем новая версия ракеты Red Dwarf выйдет на полярную орбиту.

Напомним, 24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории астронавтики

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