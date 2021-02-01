В Европоле предупредили о центрах по продаже фейковых COVID-сертификатов
Об этом говорится в опубликованном полицейской организацией ЕС пресс-релизе.
"В период, пока продолжаются ограничения на путешествия в условиях пандемии, существует высокая вероятность, что преступные элементы воспользуются возможностью и станут производить и продавать поддельные сертификаты тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Евросоюзе уже обнаружили и пресекли противоправную деятельность по продаже таких сертификатов путешествующим. В частности, мошенники были обнаружены в парижском аэропорту им. Шарля де Голля; в Великобритании COVID-документы предлагали за 100 фунтов; в Испании национальная полиция разоблачила злоумышленников, которые распространять фейковые сертификаты за €40.
Также в Европоле заметили, что современные мошенники располагают высокотехнологичными средствами и программным обеспечением для создания поддельных документов высокого качества.
- Напомним, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в будущем предоставления удостоверения вакцинацию от COVID-19 может стать требованием для въезда в Европейский Союз.
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