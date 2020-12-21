Свидетельство о вакцинации от коронавируса может стать требованием для въезда в Евросоюз, - посол

21 декабря, 2020, 14:31

В будущем предоставление свидетельства о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Европейский Союз

Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий во время онлайн-брифинга, передает УНИАН .

Он отметил, что нужно дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах ЕС, а затем говорить о том, надо сделать обязательным требованием для въезда украинский предоставления сертификата о вакцинации.

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"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза. Не исключаю, потому что в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, вида о том, что ты вакцинированы сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС ", - отметил Точицкий.

Напомним, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Европейский Союз разрабатывает механизм предоставления третьим странам, включая Украину, вакцины от коронавируса.

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