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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украине обнаружили 2030 новых случаев заражения COVID-19, - Степанов

За сутки в Украине обнаружили 2030 новых случаев заражения COVID-19, - Степанов

По состоянию на 1 февраля 2021 года в Украине зафиксировали 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1103 человека; летальных исходов - 61; выздоровели - 5131 человека; осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952).

За все время пандемии в Украине: заболело - 1221485 человек; выздоровели - 1023915 лица; летальных исходов - 22 768; проведения ПЦР-тестов - 6257875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 160 случаев;

Винницкая область - 79 случаев;

Волынская область - 59 случаев;

Днепропетровская область - 76 случаев;

Донецкая область - 62 случая;

Житомирская область - 102 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 87 случаев;

Ивано-Франковская область - 297 случаев;

Киевская область - 100 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 146 случаев;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 85 случаев;

Харьковская область - 36 случая;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 40 случаев;

Черновицкая область - 124 случая;

Черниговская область - 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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