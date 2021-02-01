За сутки в Украине обнаружили 2030 новых случаев заражения COVID-19, - Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1103 человека; летальных исходов - 61; выздоровели - 5131 человека; осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952).

За все время пандемии в Украине: заболело - 1221485 человек; выздоровели - 1023915 лица; летальных исходов - 22 768; проведения ПЦР-тестов - 6257875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев - 160 случаев; Винницкая область - 79 случаев; Волынская область - 59 случаев; Днепропетровская область - 76 случаев; Донецкая область - 62 случая; Житомирская область - 102 случая; Закарпатская область - 127 случаев; Запорожская область - 87 случаев; Ивано-Франковская область - 297 случаев; Киевская область - 100 случаев; Кировоградская область - 3 случая; Луганская область - 20 случаев; Львовская область - 146 случаев; Николаевская область - 152 случая; Одесская область - 71 случай; Полтавская область - 56 случаев; Ровенская область - 27 случаев; Сумская область - 61 случай; Тернопольская область - 85 случаев; Харьковская область - 36 случая; Херсонская область - 20 случаев; Хмельницкая область - 3 случая; Черкасская область - 40 случаев; Черновицкая область - 124 случая; Черниговская область - 37 случаев.