За сутки в Украине обнаружили 2030 новых случаев заражения COVID-19, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.
Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1103 человека; летальных исходов - 61; выздоровели - 5131 человека; осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952).
За все время пандемии в Украине: заболело - 1221485 человек; выздоровели - 1023915 лица; летальных исходов - 22 768; проведения ПЦР-тестов - 6257875.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 160 случаев;
Винницкая область - 79 случаев;
Волынская область - 59 случаев;
Днепропетровская область - 76 случаев;
Донецкая область - 62 случая;
Житомирская область - 102 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 87 случаев;
Ивано-Франковская область - 297 случаев;
Киевская область - 100 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 146 случаев;
Николаевская область - 152 случая;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 27 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 85 случаев;
Харьковская область - 36 случая;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 40 случаев;
Черновицкая область - 124 случая;
Черниговская область - 37 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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