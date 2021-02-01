Стефанчук анонсировал проект закона о местных референдумах

1 февраля, 2021, 11:48

Об этом первый заместитель гоовы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV .

"Я хочу подытожить, что нам многое удалось, особенно в последнюю неделю (предыдущей сессии ВР, - Ред.), и хочу напомнить, что я считаю большим достижением нашего парламента, - это принятие закона о всеукраинском референдуме, и как председатель группы Верховной Рыды по народовластию я хотел бы обратить ваше внимание, что на этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающихся прямой демократии ", сказал он.

Заместитель председателя ВР пообещал презентацию закона о местных референдумах на этой или следующей неделе.

"Мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластия, где будет выставляться первый проект закона о местных референдумах", - добавил Стефанчук.

Он отметил, что презентовать новый законопроект будут представители гражданского общества, принявших участие в его разработке.

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