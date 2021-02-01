"Это не запрещено законом": Разумков допустил возможность новой попытки назначить Витренко министром энергетики

1 февраля, 2021, 16:10

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, законом не запрещено третий раз выдвигать бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" на должность министра энергетики

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил на брифинге, передает Укринформ.

Глава ВР напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуры на должность министра, которые затем выносятся на рассмотрение сессионного зала.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, Дмитрий Разумков заметил:

"На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".

Напомним, 28 января Верховная Рада во второй раз "завернула" Юрия Витренко с должности первого вице-премьера Украины - министра энергетики

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