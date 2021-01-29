"Аталанта" договорилась с "Шахтером" о трансфере украинца, известна дата перехода

29 января, 2021, 14:22

Донецкий "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко

Об этом сообщает Sky Sports .

По информации источника, Виктор Коваленко присоединится к "Аталанте" уже 1 февраля. "Бергамаски" заплатят "Шахтеру" 1 млн евро - это компенсация за досрочно расторгнутый контракт с 24-летним украинцем, который заканчивается 30 июня 2021 года.

Ранее бергамци достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника летом, после окончания его контракта с "Шахтером". Однако ситуация изменилась из-за продажи аргентинского хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленко как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.

24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталанты".

28 января "Аталанта" решила осуществить трансфер полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко уже в январе.

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