"Аталанта" договорилась с "Шахтером" о трансфере украинца, известна дата перехода
Об этом сообщает Sky Sports .
По информации источника, Виктор Коваленко присоединится к "Аталанте" уже 1 февраля. "Бергамаски" заплатят "Шахтеру" 1 млн евро - это компенсация за досрочно расторгнутый контракт с 24-летним украинцем, который заканчивается 30 июня 2021 года.
Ранее бергамци достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника летом, после окончания его контракта с "Шахтером". Однако ситуация изменилась из-за продажи аргентинского хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленко как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.
24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года.
В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.
- 24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталанты".
- 28 января "Аталанта" решила осуществить трансфер полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко уже в январе.
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