На счету осталось $ 13: экс-чемпион мира пожаловался, что нет денег
1 февраля, 2021, 12:38
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер признался, что на его банковском счете осталось $ 13
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Бронера.
По словам Бронера, банковский счет поразил его.
"Это правда, на моем счету всего $ 13. Я сейчас в дерьме, но вернусь богатым после 20 февраля. Мой приложение поразил меня", - написал боксер и прикрепил скриншот с банковской программы.
Свой предыдущий поединок Эдриен Бронер провел в января 2019 года и проиграл чемпиону WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) филиппинца Мэнни Пакьяо.
Сообщалось, что 20 февраля американец проведет бой против Джованни Сантьяго.
- В октябре украинский боксер Иван Редкач заявил, что ждет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриен Бронером.
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