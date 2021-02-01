На счету осталось $ 13: экс-чемпион мира пожаловался, что нет денег

1 февраля, 2021, 12:38

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер признался, что на его банковском счете осталось $ 13

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Бронера.

По словам Бронера, банковский счет поразил его.

"Это правда, на моем счету всего $ 13. Я сейчас в дерьме, но вернусь богатым после 20 февраля. Мой приложение поразил меня", - написал боксер и прикрепил скриншот с банковской программы.

Свой предыдущий поединок Эдриен Бронер провел в января 2019 года и проиграл чемпиону WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) филиппинца Мэнни Пакьяо.

Сообщалось, что 20 февраля американец проведет бой против Джованни Сантьяго.

В октябре украинский боксер Иван Редкач заявил, что ждет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриен Бронером.