Мы сейчас защищаем Европу, - Зеленский о вступлении Украины в НАТО
Об этом Зеленский заявил в интервью на американском телеканале HBO , сообщает Голос Америки .
Он ответил на вопрос, возможно ли, чтобы Россия убралась из оккупированного Донбасса без вступления Украины в НАТО.
"Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, в Донбассе не было бы эскалации. Мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней ", - сказал президент.
Журналист также напомнил Зеленскому, что администрация Обамы-Байдена, в которой Байден отвечал за Украину, не предоставила Киеву оружия в начале российской агрессии.
"Они должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит ", - пояснил Зеленский.
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Напомним, что в интервью HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного сердится на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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