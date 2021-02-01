Мы сейчас защищаем Европу, - Зеленский о вступлении Украины в НАТО

1 февраля, 2021, 08:53

Если бы Украина была членом НАТО, то на Донбассе не было бы эскалации военного конфликта, считает Зеленский

Об этом Зеленский заявил в интервью на американском телеканале HBO , сообщает Голос Америки .

Он ответил на вопрос, возможно ли, чтобы Россия убралась из оккупированного Донбасса без вступления Украины в НАТО.

"Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, в Донбассе не было бы эскалации. Мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней ", - сказал президент.

Журналист также напомнил Зеленскому, что администрация Обамы-Байдена, в которой Байден отвечал за Украину, не предоставила Киеву оружия в начале российской агрессии.

"Они должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит ", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО, - Зеленский об отношениях с Байденом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb