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Германия прокомментировала призыв Франции отказаться от "Северного потока-2"


фото: gettyimages
В ФРГ ответили на призыв Франции отказаться от "Северного потока-2" в связи с жестоким подавлением протестов в России

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает "Зеркало недели".

"В позиции немецкого правительства в этом ничего не изменилось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

  • Напомним, 1 февраля министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России

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