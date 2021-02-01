Германия прокомментировала призыв Франции отказаться от "Северного потока-2"
1 февраля, 2021, 18:36
В ФРГ ответили на призыв Франции отказаться от "Северного потока-2" в связи с жестоким подавлением протестов в России
Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает "Зеркало недели".
"В позиции немецкого правительства в этом ничего не изменилось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.
По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.
Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.
- Напомним, 1 февраля министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России
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