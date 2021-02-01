Германия прокомментировала призыв Франции отказаться от "Северного потока-2"

"В позиции немецкого правительства в этом ничего не изменилось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.