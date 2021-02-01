Франция призвала ФРГ отказаться от "Северного потока-2" после подавления протестов в России

1 февраля, 2021, 11:23

Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России

Об этом Бон заявил в понедельник, 1 февраля, в эфире радиостанции France Inter, сообщает DW .

"Мы (в правительстве Франции. - Ред.) всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - пояснил министр. На вопрос о том, означают эти слова призыв в Берлин отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

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Бон также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов , которые происходят в стране из-за отравления и арест антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального. В минувшее воскресенье тысячи россиян вышли на улицы, несмотря на запрет властей. Более пяти тысяч человек при этом были задержаны.

"Санкции уже вводились, мы можем сделать это (снова. - Ред.), но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - добавил Бон. По его словам, еще одной опцией, которая рассматривается, является "Северный поток-2". При этом министр добавил, что это должно быть решением Германии, ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.

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