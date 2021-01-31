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Espreso.tvЭкономикаВ СБУ заявили о блокировании рейдерского захвата "Мотор-Сичи"

В СБУ заявили о блокировании рейдерского захвата "Мотор-Сичи"


фото: Укрінформ
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич"

Об этом сообщает СБУ .

Отмечается, что Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное значение.

В СБУ в Запорожской области сообщили, что заблокировали попытку рейдерского захвата запорожского авиастроительного предприятия ОАО "Мотор Сич"

"Блокирована попытка рейдерского захвата запорожского авиастроительного предприятия ОАО "Мотор Сич" со стороны компаний, подконтрольных бизнес группе Александра Ярославского и гражданину КНР Ван Цзину. Не допущено проведение представителями компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited собрания акционеров в нарушение установленных СНБО санкций от 28 января, основной целью которых было изменение правления и наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич" с последующим установлением контроля над предприятием, вывод его активов и передовых технологий авиационных двигателей за пределы Украины", - говорится в сообщении.

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