В Петербурге и Москве протестующие подрались с ОМОНом. Силовики применили газ

31 января, 2021, 13:00



фото: RFI

Во время силовых разгонов массовых акций в поддержку российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ не давали протестующим отбивать задержанных. Для этого ими применялись дубинки и слезоточивый газ