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Espreso.tvМирВ Петербурге и Москве протестующие подрались с ОМОНом. Силовики применили газ

В Петербурге и Москве протестующие подрались с ОМОНом. Силовики применили газ


фото: RFI
Во время силовых разгонов массовых акций в поддержку российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ не давали протестующим отбивать задержанных. Для этого ими применялись дубинки и слезоточивый газ

Впервые подобное произошло сегодня, 31 января 2021 года, возле Театра юного зрителя в Санкт-Петербурге, передает Еспресо.TV.

Затем столкновения перенеслись на петербургскую Сенную площадь.

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Похожее происходило и в Москве, на площади Трех вокзалов.

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