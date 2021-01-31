В Петербурге и Москве протестующие подрались с ОМОНом. Силовики применили газ
31 января, 2021, 13:00
Во время силовых разгонов массовых акций в поддержку российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ не давали протестующим отбивать задержанных. Для этого ими применялись дубинки и слезоточивый газ
Впервые подобное произошло сегодня, 31 января 2021 года, возле Театра юного зрителя в Санкт-Петербурге, передает Еспресо.TV.
Затем столкновения перенеслись на петербургскую Сенную площадь.
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Похожее происходило и в Москве, на площади Трех вокзалов.
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