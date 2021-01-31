31 января, 2021, 11:52

В крупнейших городах России начались неразрешенные акции в поддержку Алексея Навального и его деятельности по разоблачению верхушки Кремля в коррупции и незаконных многомиллиардных состояниях. В целом вышли тысячи людей. Насчитываются уже сотни задержанных

Подробности со ссылкой на независимые российские медиа рассказывает Еспресо.TV.

В Москве сторонники оппозиции смогли укрыться на территории храма Живоначальной Троицы в Листах, который находится недалеко от точки сбора митингующих рядом со станцией метро "Сухаревская". Они заперли изнутри ворота. Во дворе храма сейчас находится несколько десятков человек.

До этого у метро задерживали не только протестующих, но и журналистов с пресс-картами и случайных прохожих.

Во время акций протеста в 2019 году против недопуска независимых от власти кандидатов на выборах в Московскую городскую думу протестующие также прятались в храме. Тогда им помог священник храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.

В Саратове в митинге принимают участие около тысячи человек. Мероприятие началось на Театральной площади после шествия по проспекту Кирова.

Оппозиционные силы в городе достаточно сильны, поскольку оттуда происходит один из лидеров российской оппозиции, а ныне политэмигрант, получивший политическое убежище во Франции, национал-демократ Вячеслав Мальцев (движение "Артподготовка", "Народовластие") .

Протестующие скандируют: "Свободу политзаключенным!", "Свободу Навальному!", "Путина - в отставку!", "Путин, уходи!", "Мы здесь власть!" и другие лозунги. Некоторые держат в руках флаги России, также развернуты два флага КПРФ.

Из разных городов приходят свидетельства того, что российские провайдеры отключают уличные видеокамеры, назначение которых - фиксировать правонарушения.

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