Биатлон: Украинец Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

30 января, 2021, 15:25

Украинец Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования на чемпионате Европы в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На континентальном первенстве в Душниках-Здруй Прима стартовал в пасьюте шестым, поскольку накануне финишировал на этой позиции в спринте.

Украинец смог отыграть отставание в 32 сек. и получил золотую медаль. Прима, несмотря на три промаха, на 6,6 сек. опередил чеха Михала Крчмаржа, который с одним штрафным кругом стал вторым. Бронзу получил Ховард Бугетвейт из Норвегии, который не разбил три мишени.

Награда Артема Примы стала для сборной Украины второй на ЧЕ. Ранее серебро в индивидуальной гонке нашей команде принесла Анастасия Меркушина.

Чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

30 января

1 (6). Артем Прима (Украина) - 32.11,3 (3 штрафных круга)

2 (8). Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 6,6 (1)

3 (4). Ховард Бугетвейт (Норвегия) - 12,5 (3)

17 (29). Богдан Цымбал (Украина) - 1.08,6 (2)

21 (39). Артем Тищенко (Украина) - 1.14,3 (0)

Напомним, 27 января украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла серебряную медаль в гонке на 15 км на чемпионате Европы в Польше.

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