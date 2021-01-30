Биатлон: Украинец Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На континентальном первенстве в Душниках-Здруй Прима стартовал в пасьюте шестым, поскольку накануне финишировал на этой позиции в спринте.
Украинец смог отыграть отставание в 32 сек. и получил золотую медаль. Прима, несмотря на три промаха, на 6,6 сек. опередил чеха Михала Крчмаржа, который с одним штрафным кругом стал вторым. Бронзу получил Ховард Бугетвейт из Норвегии, который не разбил три мишени.
Награда Артема Примы стала для сборной Украины второй на ЧЕ. Ранее серебро в индивидуальной гонке нашей команде принесла Анастасия Меркушина.
Чемпионат Европы
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
30 января
1 (6). Артем Прима (Украина) - 32.11,3 (3 штрафных круга)
2 (8). Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 6,6 (1)
3 (4). Ховард Бугетвейт (Норвегия) - 12,5 (3)
17 (29). Богдан Цымбал (Украина) - 1.08,6 (2)
21 (39). Артем Тищенко (Украина) - 1.14,3 (0)
- Напомним, 27 января украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла серебряную медаль в гонке на 15 км на чемпионате Европы в Польше.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-