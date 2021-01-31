"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Ливерпулю" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на поле на 62-й минуте. К тому времени "Вест Хэм" уступал 0: 2.
На 57-й минуте "Ливерпуль" вывел вперед Мохамед Салах. Вскоре египтянин сделал дубль и упрочил преимущество команды Юргена Клоппа.
До разгромного счет на 84-й минуте довел Жоржиньйо Вейналдум.
"Вест Хэм" забил в ответ лишь один гол усилиями Крейга Доусона.
"Ливерпуль" победил "Вест Хэм" 3: 1, набрал 40 очков и вышел на третье место. От лидера - "Манчестер Сити" - действующие чемпионы отстают на 4 пункта.
"Вест Хэм" имеет 35 баллов и идет пятым.
Чемпионат Англии
21-й тур
31 января
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 1: 3
Голы: Доусон, 87 - Салах, 57, 68, Вейналдум, 84
- Напомним, 30 января украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.
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