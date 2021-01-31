"Барселона" будет судиться с изданием, которое опубликовало копию контракта с сумасшедшей зарплатой Месси
Об этом говорится в официальном заявлении "Барселоны" .
Каталонский клуб выразил сожаление по поводу того, что издание обнародовало конфиденциальную информацию.
"В свете информации, опубликованной сегодня, относительно контракта, подписанному между "Барселоной" и Месси, клуб жалеет, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. "Барселона" категорически отрицает любую причастность к публикации этого документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любые убытки, которые могут быть причинены в результате этой публикации ", - заявили в "Барселоне".
"Барселона" также выразила поддержку Месси перед попытками дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с клубом.
- Напомним, 31 января газета El Mundo опубликовала копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", по которому аргентинский футболист заработает за четыре сезона 555 млн евро.
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