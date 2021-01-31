Президент Литвы Неуседа считает Тихановскую достойной Нобелевской премии

31 января, 2021, 09:26

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул народного президента Беларуси Светлану Тихановскую, проживающую сейчас в Вильнюсе под литовской государственной охраной, на соискание Нобелевской премии мира

Такую информацию со ссылкой на собственные источники распространило балтийское новостное агентство BNS, передает Еспресо.TV.

Согласно правилам главы государств входят в круг лиц, которые могут официально выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки можно было подавать до 31 января.

Победителей выбирает норвежский Нобелевский комитет. Он не публикует номинантов, эти списки на 50 лет засекречивают.

При этом администрация Науседы отказалась комментировать предварительные данные по номинированию Тихановской.

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Но политик в свою очередь благодарит президента Литвы за проявленную солидарность и поддержку мирной борьбы белорусов за свою свободу.

"Это невероятный момент! Я благодарна президенту Науседе за то, что выдвинул меня и весь народ Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признания нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - написала Тихановская у себя в твиттере вечером в субботу, 30 января.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt - Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021

Между тем в самой Беларуси подконтрольные самопровозглашенному главе государства Александру Лукашенко силовики заняты сооружением концлагерей для содержания оппозиционеров и участников протестов.

Lukashenka's regime is building concentration camps for protesters. One of the contractors revealed some images. It was supposed to accommodate 2000 detainees. I can not believe this is happening in 2021. pic.twitter.com/NFolw7R9Tf - Franak Viačorka (@franakviacorka) January 26, 2021

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