Месси отбыл дисквалификацию и установил очередной бомбардирский рекорд
28 января, 2021, 10:39
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 15 голов в 15 сезонах подряд
Об этом сообщает OptaJose в twitter.
Месси 27 января забил в чемпионате Испании гол "Райо Вальекано" и помог "Барселоне" победить 2: 1.
Этот гол стал для аргентинца 15-м в сезоне-2020/21. Месси забивает 15 и более голов за "Барселону" на протяжении 15 сезонов подряд.
В общем 33-летний форвард сыграл за "Барселону" в нынешнем сезоне 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
15 - Lionel Messi has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO- OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021
- Напомним, 19 января Лионель Месси был дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании.
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