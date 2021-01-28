Месси отбыл дисквалификацию и установил очередной бомбардирский рекорд

28 января, 2021, 10:39

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 15 голов в 15 сезонах подряд

Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Месси 27 января забил в чемпионате Испании гол "Райо Вальекано" и помог "Барселоне" победить 2: 1.

Этот гол стал для аргентинца 15-м в сезоне-2020/21. Месси забивает 15 и более голов за "Барселону" на протяжении 15 сезонов подряд.

В общем 33-летний форвард сыграл за "Барселону" в нынешнем сезоне 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

15 - Lionel Messi has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO - OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

Напомним, 19 января Лионель Месси был дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании.

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