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Espreso.tvСпортМесси отбыл дисквалификацию и установил очередной бомбардирский рекорд

Месси отбыл дисквалификацию и установил очередной бомбардирский рекорд


фото: Getty Images
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 15 голов в 15 сезонах подряд

Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Месси 27 января забил в чемпионате Испании гол "Райо Вальекано" и помог "Барселоне" победить 2: 1.

Этот гол стал для аргентинца 15-м в сезоне-2020/21. Месси забивает 15 и более голов за "Барселону" на протяжении 15 сезонов подряд.

В общем 33-летний форвард сыграл за "Барселону" в нынешнем сезоне 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

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