Навальный, Тихановская и Тунберг номинированы на Нобелевскую премию мира
Об этом сообщает Reuters.
В этом году среди номинантов на Нобелевскую премию мира оказались российский оппозиционер Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, климатическая активистка Грета Тунберг и Всемирная организация здравоохранения.
Выдвижение на номинацию закрывается сегодня. Нобелевский комитет, который решает, кто получит премию, не комментирует номинаций, сохраняя в тайне в течение 50 лет номинантов. Однако кандидаты могут добровольно раскрыть свое выдвижение.
Согласно опросу норвежских депутатов, среди кандидатов на Нобелевскую премию мира в этом году является Грета Тунберг, Алексей Навальный, ВОЗ, программа COVAX для обеспечения справедливого доступа к вакцинам против COVID-19 для бедных стран и движение Black Lives Matter.
В частности, известно, что Навальный был выдвинут бывшим норвежским министром Олой Эльвестуеном за усилия по мирному демократизации России.
Среди других номинантов белорусские оппозиционерки Мария Колесникова и Вероника Цепкало за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирного сопротивления.
Нобелевская премия мира ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.
- Напомним, 30 января член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 года.
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