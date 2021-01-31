Навальный, Тихановская и Тунберг номинированы на Нобелевскую премию мира

31 января, 2021, 16:39

В воскресенье, 31 января, истекает срок выдвижения номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года

Об этом сообщает Reuters.

В этом году среди номинантов на Нобелевскую премию мира оказались российский оппозиционер Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, климатическая активистка Грета Тунберг и Всемирная организация здравоохранения.

Выдвижение на номинацию закрывается сегодня. Нобелевский комитет, который решает, кто получит премию, не комментирует номинаций, сохраняя в тайне в течение 50 лет номинантов. Однако кандидаты могут добровольно раскрыть свое выдвижение.

Согласно опросу норвежских депутатов, среди кандидатов на Нобелевскую премию мира в этом году является Грета Тунберг, Алексей Навальный, ВОЗ, программа COVAX для обеспечения справедливого доступа к вакцинам против COVID-19 для бедных стран и движение Black Lives Matter.

В частности, известно, что Навальный был выдвинут бывшим норвежским министром Олой Эльвестуеном за усилия по мирному демократизации России.

Среди других номинантов белорусские оппозиционерки Мария Колесникова и Вероника Цепкало за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирного сопротивления.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.

Напомним, 30 января член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 года.

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