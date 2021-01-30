Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию

30 января, 2021, 11:20

Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года

Такое решение парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian .

В своей заявке на выдвижение Эйде также отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - подчеркнул политик.

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