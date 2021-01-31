Королева Елизавета встретится с лидерами "Большой семерки", - The Times

31 января, 2021, 22:55

Королева Великобритании Елизавета II в июне планирует встретиться с лидерами стран G7

Об этом сообщает The Times .

По информации издания, Елизавета II будет приветствовать нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "Большой семерки" в июне.

Планируется, что к королеве присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнвольська, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

Великобритания проведет первый почти за два года саммит G7 в июне при личном присутствии лидеров государств. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии.

17 января стало известно, что саммит государств "Большой семерки" состоится в Великобритании с 11 по 13 июня при личном присутствии лидеров государств.

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