Королева Елизавета встретится с лидерами "Большой семерки", - The Times
31 января, 2021, 22:55
Королева Великобритании Елизавета II в июне планирует встретиться с лидерами стран G7
Об этом сообщает The Times .
По информации издания, Елизавета II будет приветствовать нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "Большой семерки" в июне.
Планируется, что к королеве присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнвольська, а также герцог и герцогиня Кембриджские.
Великобритания проведет первый почти за два года саммит G7 в июне при личном присутствии лидеров государств. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии.
- 17 января стало известно, что саммит государств "Большой семерки" состоится в Великобритании с 11 по 13 июня при личном присутствии лидеров государств.
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