Саммит G7 состоится в июне в Великобритании при личном присутствии лидеров государств

17 января, 2021, 07:36

Саммит государств "Большой семерки" состоится в Великобритании с 11 по 13 июня при личном присутствии лидеров государств

Об этом сообщает Reuters .

Саммит G7 пройдет в очном формате в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

В заявлении канцелярии премьера Великобритании Бориса Джонсона заявили, что Соединенное Королевство использует председательство в G7 для объединения лидирующих демократий мира для восстановления мира после коронавируса и обеспечения более экологичного будущего.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

Участники встречи обсудят пандемию COVID-19 и климатические изменения. Они также поднимут тему общего доступа населения к беспрепятственной торговли, приоритетов технологического прогресса и научных открытий.

Выбор Корнуолл местом проведения саммита офис премьера Британии объяснил его красотой, богатым историческим прошлым, ролью во внедрении экологических инноваций и экономической пользой, которую принесет региону мероприятие.

По оценкам, проведение саммита принесет прибыль в районе 50 млн фунтов благодаря интересу со стороны туристов в будущем.

В 2020 году из-за пандемии саммит G7 не состоялся. Изначально планировалось перенести мероприятие с июня на осень, но в итоге его отменили.

Напомним, 11 января группа послов стран "Большой семерки" заявила, что будет поддерживать Украину в проведении реформ , стимулирующих экономическое развитие

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