Компромат на Путина "сливают" люди из его окружения, - Климкин
31 января, 2021, 21:13
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что компрометирующую информацию о Владимире Путине "сливают" люди из окружения президента России
Об этом сообщает "Украина 24" .
По словам Климкина, к компромату на главу Кремля могут быть причастны группы влияния вокруг Владимира Путина.
"То, что на самом деле делегитимизация лично Путина происходит - вы же это видите. То есть дворец, бесконечная информация о его личных отношениях не так просто появляются. Какие-то группы влияния вокруг, назовем их так, начинают сливать информацию. Сманипулированы она или срежиссированный - мы не знаем, но пошло массовое влияние ", - сказал Климкин.
- 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.
- 30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он является владельцем имения в Геленджике, которое в расследовании оппозиционера Алексея Навального назвали дворцом президента России Владимира Путина.
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