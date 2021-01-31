Компромат на Путина "сливают" люди из его окружения, - Климкин

31 января, 2021, 21:13

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что компрометирующую информацию о Владимире Путине "сливают" люди из окружения президента России

Об этом сообщает "Украина 24" .

По словам Климкина, к компромату на главу Кремля могут быть причастны группы влияния вокруг Владимира Путина.

"То, что на самом деле делегитимизация лично Путина происходит - вы же это видите. То есть дворец, бесконечная информация о его личных отношениях не так просто появляются. Какие-то группы влияния вокруг, назовем их так, начинают сливать информацию. Сманипулированы она или срежиссированный - мы не знаем, но пошло массовое влияние ", - сказал Климкин.

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он является владельцем имения в Геленджике, которое в расследовании оппозиционера Алексея Навального назвали дворцом президента России Владимира Путина.

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