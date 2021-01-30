В России "нашелся" владелец скандального дворца Путина

30 января, 2021, 15:47

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем имения в Геленджике, которое в расследовании оппозиционера Алексея Навального назвали дворцом президента России Владимира Путина

Об этом Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash.

По его словам, он является бенефициаром дворца и хочет там сделать апарт-отель.

"Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат", - сказал Ротенберг.

Он добавил, что объект был приобретен несколько лет назад, но не назвал имя предыдущего владельца. Ротенберг оценил состояние строительства как неудовлетворительное и добавил, что завершить его планируют за полтора-два года.

"Постараемся быстрее, учитывая скандалы", - пообещал Ротенбрег, состояние которого по данным Forbes достигает $2,9 млрд.

Во время интервью, которое продолжалось менее четырех минут, Ротенбергу не был задан вопрос, связано ли имение с Путиным и почему там установлена бесполетная зона.

Расследование о "дворце Путина" уже набрало более 100 млн просмотров в YouTube. В фильме утверждается, что стоимость объекта - 100 млрд рублей и его построили для президента Владимира Путина.

Сам Путин заявил, что не имеет отношения к имению, владеют им бизнесмены, а в районе поместья установлена бесполетная зона, из-за якобы растущей разведывательной активности государств, входящих в блок НАТО.

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.

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