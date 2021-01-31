Байден передаст следователям из Украины материалы на олигархов и будет требовать наказания, - Дэниел Фрид

31 января, 2021, 20:00

У украинских олигархов впереди тяжелые времена

С таким заявлением экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид выступил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресс.TV.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у Вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - отметил дипломат.

Читайте также: Байдену следует разместить миссию США на Донбассе - "отец санкций" Дэниел Фрид

Также он подтвердил намерения команды Байдена перекрыть "грязные" финансовые потоки, поступающие в Соединенные Штаты.

"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США ", - подчеркнул Фрид.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb