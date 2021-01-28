Стало известно, сколько Усик "выбил" из Джошуа за отказ от боя

28 января, 2021, 09:35

Украинский боксер Александр Усик получит за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа $ 5 млн

Об этом сообщает RingPolska .

По данным источника, Александр Усик за отказ от боя с Джошуа, право на который ему дает статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), получит $ 5 млн. Эту сумму украинцу заплатят в виде гонорара за поединок за звание "временного "чемпиона мира по версии WBO, в котором его соперником станет другой британец - Джо Джойс.

Издание предполагает, что "временный" титул летом трансфромуеться в полноценный, поскольку в планах Джошуа на 2021 сразу два поединка против соотечественника Тайсона Фьюри и с Александром Усиком он встречаться в ближайшее время не будет.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb