Стало известно, сколько Усик "выбил" из Джошуа за отказ от боя
Об этом сообщает RingPolska .
По данным источника, Александр Усик за отказ от боя с Джошуа, право на который ему дает статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), получит $ 5 млн. Эту сумму украинцу заплатят в виде гонорара за поединок за звание "временного "чемпиона мира по версии WBO, в котором его соперником станет другой британец - Джо Джойс.
Издание предполагает, что "временный" титул летом трансфромуеться в полноценный, поскольку в планах Джошуа на 2021 сразу два поединка против соотечественника Тайсона Фьюри и с Александром Усиком он встречаться в ближайшее время не будет.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 28 января стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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