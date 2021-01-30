Следователи из РФ объявили в розыск "спонсора Навального", который скрывается в Украине

30 января, 2021, 08:00

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя зарегистрированных в этой стране ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)

Информация об этом появилась утром субботы, 30 января 2021 года, на сайте СК РФ, передает Еспресо.TV .

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и расположенным в Подмосковье Сергиево-Посадский социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых было выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.

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"Хоменко и другие лица, которые действовали с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Денежные средства в размере более 30 млн рублей (дворивнюе $ 394 970,70 - ред.), полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками ", - заявляют российские следователи.

По их мнению, Хоменко оказывал финансовую поддержку негосударственном "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального и "в настоящее время скрывается на территории Украины".

В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества. Он объявлен в розыск.

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