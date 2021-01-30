Следователи из РФ объявили в розыск "спонсора Навального", который скрывается в Украине
Информация об этом появилась утром субботы, 30 января 2021 года, на сайте СК РФ, передает Еспресо.TV .
По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и расположенным в Подмосковье Сергиево-Посадский социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых было выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.
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"Хоменко и другие лица, которые действовали с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Денежные средства в размере более 30 млн рублей (дворивнюе $ 394 970,70 - ред.), полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками ", - заявляют российские следователи.
По их мнению, Хоменко оказывал финансовую поддержку негосударственном "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального и "в настоящее время скрывается на территории Украины".
В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества. Он объявлен в розыск.
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