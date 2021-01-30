"Если бы они хотели народовластия, то приняли бы закон о местном референдуме", - Тарас Стецькив

30 января, 2021, 13:44

Так называемым "народовластием" на самом деле смогут воспользоваться только крупные политические силы и олигархические группы

Об этом в прямом эфире программы "Еспресо" "Борковский & Валевская" заявили народный депутат Украины I-IV и VI Тарас Стецькив и депутат Львовского областного совета Владимир Квурт, сообщает Еспресо.Захид .

"Закон о референдуме объективно не выдерживает юридической критики. В конце концов, во время подготовки законопроекта готовят и выводы научной экспертизы. Так вот, там были замечания, что некоторые статьи законопроекта противоречат Конституции Украины, - говорит Владимир Квурт. - Референдум будет действовать, если в нем примут участие 50% + 1 голос. Последние выборы, даже в Верховную Раду, не получали такой поддержки. То есть мы понимаем, что это имитация народовластия. Во-вторых, инициатором определенных тем, которые могут быть вынесены на референдум, может быть президент. Народ не в состоянии собрать задекларированные три миллиона подписей. Причем это должно быть две трети областей, и не менее 100 000 в каждой отдельно взятой области. Такое могут организовать только крупные политические группы. То есть мы подменяем понятия закона о народовластии. На самом деле речь идет об определенных инструменты, которыми могут воспользоваться определенные олигархические группировки".

Они собираются использовать референдум, чтобы закрывать свои очередные коррупционные и экономические промахи.

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Народный депутат Тарас Стецькив убежден, что принятый закон - бомба замедленного действия. Его цель отнюдь не позволить народу влиять на принятие важных решений, а скорее перевести на народ ответственность за решения, принятые властью.

"Если бы они хотели народовластия, то приняли бы закон о местном референдуме. Нет, они поперлись на всеукраинский референдум, - говорит Тарас Стецькив. - В политике всегда работают интересы. В чем интерес Зеленского? На мой взгляд, основной их интерес не только в том, что они невежды. Они собираются использовать референдум, чтобы закрывать свои очередные коррупционные и экономические промахи. Вот случится беда, а они раз - и выносят на референдум вопрос сократить Верховную Раду до 300 человек. Все побегут на референдум и забудут за проблему ".

По словам Тараса Стецькива, закон построен так, что, кроме власти, организовать референдум сейчас может разве что только одна политическая сила - ОПЗЖ. "В ОПЗЖ есть сила, есть деньги, и в этом заинтересована Москва. Надо быть больным на всю голову, чтобы в условиях войны давать такой инструмент антиукраинским силам, чтобы они расшатывали государство, - говорит Тарас Стецькив. - Если почитать, то на референдум можно вынести любой вопрос: федерализации Украины, присоединения или отсоединения Донбасса, согласие с аннексией Крыма. В итальянском законодательстве предусмотрено, что любой вопрос референдума в обязательном порядке проходит экспертизу Конституционного суда. Именно этот вопрос ставился на голосование в парламенте, но было провален "Слугами народа".

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