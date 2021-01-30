"На референдуме люди вернут смертную казнь и отменят закон о языке", - Олег Мицик

30 января, 2021, 12:10

Законопроект о народовластии в Украине можно рассматривать с точки зрения недостатков и рисков, а не возможностей

Об этом говорили в прямом эфире программы "Еспресо" "Борковский & Валевская" судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко и адвокат и правозащитник Олег Мицик, сообщает Еспресо.Захид .

"Наибольшие риски этого законопроекта о референдуме связанные с нелепыми нормами, которые, на мой взгляд, подменяют парламентаризм и дают возможность принимать или отменять законы. Это очевидная ахинея. Нигде в цивилизованном мире таких вещей не используют. Зачем тогда парламент и представительная демократия? - говорит Игорь Слиденко. - Во-вторых, в законе есть неестественное акцентирование внимания на территориальных вопросах. И это при условии, что часть страны оккупирована, и, де-факто, в состоянии войны. Такого рода проблематика в этом законопроекте вызывает вопрос: зачем его принимали сейчас и зачем его принимали в таком виде. Какова была цель? Очевидно, что не выполнение предвыборных обещаний Зеленского. Цель другая. Какая именно? Будем наблюдать".

По словам правозащитника Олега Мицика, закон о референдуме должен быть принят, так как это предусмотрено в Конституции. Другой вопрос - в какой форме. Ведь далеко не все вопросы можно выносить на референдум. "Серьезные решения не принимают на референдумах. Я назову пять вопросов, которые можно поставить на референдуме - и за них проголосуют. Люди в ужасный способ вернут смертную казнь и обязательно отменят закон о языке, - говорит Олег Мицик. - Люди в большинстве случаев голосуют эмоциями. Они политизированные, принимают решения, исходя из сиюминутных политических симпатий. Главные риски именно в этом! "

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