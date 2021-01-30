"Динамо" потерпело второе поражение в новом году

30 января, 2021, 18:13

"Динамо" уступило в контрольном матче болгарском "Лудогорцу" и потерпело второе поражение в 2021 году

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Динамовцы в контрольной игре, которая состоялась в Турции, открыли счет на 23-й минуте, когда в свои ворота забил Ренан.

В конце первого тайма "Лудогорец" восстановил равновесие благодаря голу Каули Оливейры Соуза.

Победу "Лудогорца" на 55-й минуте принес Жозуэ Са.

"Динамо" проиграло 1:2 и потерпело второе поражение в 2021 году. 18 января киевляне уступили польской "Легии".

Контрольный матч

30 января

"Динамо" (Украина) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2

Голы: Ренан, 23 - Оливейра Соуза, 38, Са, 55

Напомним, 21 января в контрольном матче в ОАЭ киевское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.

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