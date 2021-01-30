"Динамо" потерпело второе поражение в новом году
30 января, 2021, 18:13
"Динамо" уступило в контрольном матче болгарском "Лудогорцу" и потерпело второе поражение в 2021 году
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Динамовцы в контрольной игре, которая состоялась в Турции, открыли счет на 23-й минуте, когда в свои ворота забил Ренан.
В конце первого тайма "Лудогорец" восстановил равновесие благодаря голу Каули Оливейры Соуза.
Победу "Лудогорца" на 55-й минуте принес Жозуэ Са.
"Динамо" проиграло 1:2 и потерпело второе поражение в 2021 году. 18 января киевляне уступили польской "Легии".
Контрольный матч
30 января
"Динамо" (Украина) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2
Голы: Ренан, 23 - Оливейра Соуза, 38, Са, 55
- Напомним, 21 января в контрольном матче в ОАЭ киевское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.
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