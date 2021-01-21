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Espreso.tvСпорт"Динамо" уверенно обыграло "Шахтер" на сборах в ОАЭ

"Динамо" уверенно обыграло "Шахтер" на сборах в ОАЭ


фото: fcdynamo.kiev.ua
В контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Открыл счет во встрече бразилец Клейтон. После этого преимущество удвоил Виктор Цыганков. В прошлом контрольном матче на сборах в ОАЭ "Динамо" проиграло варшавской "Легии" (0:2).

контрольный матч

21 января

"Динамо" - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78

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