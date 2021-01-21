"Динамо" уверенно обыграло "Шахтер" на сборах в ОАЭ
21 января, 2021, 16:52
В контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Открыл счет во встрече бразилец Клейтон. После этого преимущество удвоил Виктор Цыганков. В прошлом контрольном матче на сборах в ОАЭ "Динамо" проиграло варшавской "Легии" (0:2).
контрольный матч
21 января
"Динамо" - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) 2:0
Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78
- 18 января в первом контрольном матче на зимних сборах в ОАЭ киевское "Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2 .
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