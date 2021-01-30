ПЦУ завоевала через суд храм на родине Кашпировского
Процесс перехода храма в ПЦУ продолжался с начала февраля 2019 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .
По словам митрополита Хмельницкого и Каменец-Подольского Антония Махота, это уже третья в этом году религиозная община под юрисдикцией Православной церкви Украины, которая через суд "завоевала право молиться в родном храме".
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Борьба за храм продолжалась в судах в течение двух лет и все это время святыня была опечатана.
"Вход в храм был согласован между двумя сторонами. По договоренности с нынешним настоятелем прихода ПЦУ Петром Леськива и бывшим настоятелем УПЦ вход в храм состоялся мирно, без нарушений правопорядка", - добавляет митрополит Антоний Махота.
Первое богослужение в украинском храме состоится уже в это воскресенье, 31 января.
- Село Ставница расположен рядом с Меджибожем.
- В нем родился психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский.
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