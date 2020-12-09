20 лет колоний и лагерей, ОУН-УПА, КГБ, крещение Чорновила, Колыма и Канада. 10 фактов о патриархе Владимире, которому сегодня было бы 95 лет

9 декабря, 2020, 11:33

Дмитрий Добрый

Он не заботился о собственных доходах, никогда не делал карьеру, не накапливал денег, не коллекционировал недвижимость, принципиально не соглашался на сотрудничество с Компартией и КГБ, пережил несколько ссылок, добровольно вернулся из Канады, был духовным светочем для борцов за свободу Украины, но загадочно ушел от нас в самом центре Киева на четвертом году независимости

Главным назначения своей жизни он видел возрождение отдельной от РПЦ поместной Украинской православной церкви. Для этого он жил и, не исключено, что именно поэтому и умер.

Речь о настоящем народномпатриархе, предстоятеле УПЦ Киевского патриархата, человеке, чей вклад в развитие нации и государства до сих пор должным образом не оценены, чье публицистическое и богословское наследие до сих пор как следует не изучено и не осмыслено, большого патриота, диссидента и политзаключенного советских времен Василия Емельяновича Романюка, больше известного как патриарх Владимир. В среду, 9 декабря 2020 года, ему исполнилось бы 95 лет.

Вот 10 главных подробностей его жизни.

1. Гуцул по происхождению

Фотография с удостоверения личности, выданного Романюку 30 декабря 1943 (graty.me)

Родился Василий 1925 в усадьбе Емельяна Семеновича и Анны Акимовны на углу Гвоздь села Химчин, что на Косивщине.

В семье было шестеро детей, пятеро юношей и одна девушка. Вместе с Василием, самым, росли Дмитрий, Владимир и Танасий. Сын Иван и единственная дочь Романюков, Ярослава, умерли в детстве от брюшного тифа.

Жили совсем просто. Из имущества - корова и четыре овцы.

Сейчас в их реставрированной доме оборудован музей.

2. ОУН

С появлением "красных" воинов, а вслед за ними карателей из НКВД-МГБ, для защиты местного населения в соседних лесах стали действовать бандеровские отряды, ими велись бои и диверсии, сооружались схроны и тайники. За стенами комендатур запустился конвейер репрессий. Наиболее непокорных повстанцев целыми приселками принудительно выселяли, а в райцентре, в Косово, вешали командиров. С целью запугивания и для статистики иногда хватали и случайных молодых людей.

Не обошла такая участь и 19-летнего Василия.

В 1944 году его арестовали в помещении призывного пункта, куда он с опозданием прибыл по повестке. Обвинили в членстве в Организации Украинских Националистов, он интересах которого он якобы "выполнял обязанности курьера-связочного, проводил сбор средств и проводил среди населения антисоветскую агитацию".

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Современный историк Владимир Бирчак сомневается в принадлежности Василия Романюка к ОУН, поскольку не хватает посторонних показаний. По мнению исследователя, то вынужден был оговорить себя в ходе примененных к нему пыток и истязаний.

3. Депортация семьи. Смерть отца и казнь брата

На следующий 1945 родителей с 11-летним Дмитрием и 7-летним Владимиром выселяют в Сибирь. В cелище Харбатово Качурського района Иркутской области, где за год от недоедания, истощения и замерзания умирает отец.

Третий Василева брат, 15-летний Танасий, бежал из пересыльного вагона, вернусь в родную деревню и скрывался у родственников. Однако, продолжалось так недолго. Через два года сталинские каратели выследили парня и застрелили.

Причина подобного отношения - "семья врага народа".

Следует отметить, что "гуманное" советское право не позволяло "врагам народа" после отбывания полного срока наказания возвращаться в родные места. Поэтому Анна Романюк с сыновьями Дмитрием и Владимиром после Иркутска вынуждена была поселиться в поселке Курган Балаклейский район Харьковской обл.

4. Трижды осужденный по политическим статьям

Коммунисты постоянно преследовали Василия Романюка. И в молодости, и после того как в 1959-м он посвятил себя Богу (во диакона рукополагал в возрасте 24 лет, принять же сан священника ему разрешили только в 29 в 1964-м).

По подсчетам Харьковской правозащитной группы, в общем патриарх Владимир (он же Василий Емельянович Романюк) провел в неволе долгих 20 лет:

1944 - военный трибунал НКВД Ивано-Франковской обл. дал 10 лет за "измену родине" и "участие в организациях, ведущих подготовку или совершили контрреволюционные преступления", из них - отбыл 2 года (реабилитирован в этом деле через после смерти Сталина - только в 1959).

1946 - во время заключения в Кустоливський сельскохозяйственной колонии №17 Полтавской обл. получил повторные 10 лет "антисоветскую агитацию и пропаганду" и снова за "участие в организациях, ведущих подготовку или совершили контрреволюционные преступления", из них - отбыл 7 лет (освобожден после кончины тирана).

Наказывался на принудительных работах в золотодобывающей шахте "Холодная" на Колыме. Речь идет о поселке Холодный Сусуманского района Магаданской области России.

1972 - за типичную относительно инакомыслящих "антисоветскую агитацию и пропаганду" Ивано-Франковский областной суд, учитывая статус Романюка как "особо опасного рецидивист", осудил его на 7 лет заключения и еще 3 года ссылки. Итого - 10.

Последний раз отбывал наказание исключительно в России - тюрьма во Владимире, лагерь в Сосновке (Мордовия), спецпоселение в Сангари (Якутия).

Выжить там, по собственному убеждению Василия, ему помогли Библия, молитва и вера.

5. Духовник диссидентов

С львовской художницей Стефанией Шабатурой (zbruc.eu)

В города опального священника не пускали, и он туда и не рвался. Ему значительно милее были родные, покутские и гуцульские села Новоселица, Попельники, Джурин, Прутовка, Химчин, Пистинь, Бабий, Космач, Шешоры. Занимался он там в первую очередь "неблагонадежными" для Советов и весьма близкими ему семьями ветеранов УПА, членами семей погибших украинских подпольщиков, семьями репрессированных и депортированных. Для них он всегда был своим, духовно родственным с ними пастором.

Рассказы о необычном священнике, который в нарушение "социалистической законности" и "кодекса строителя коммунизма" публично призывал крестьян соблюдать давних украинских обычаев, смело колядовать, не бояться везде, где только можно, даже во время поездок в Россию, надевать национальные костюмы, распространилась далеко за пределами Карпат. Послушать его проповедей, исповедоваться, излить душу, набраться сил к нему приезжали супруги Калинец, Заливаха, Мороз, Шумук, Гнатюк, Антоненко-Давидович, Шумук и многие другие.

Постепенно Василий Емельянович стал сердцевиной среды шестидесятников. Соответственно, вместе с ним и пошел по этапу в пределах спецоперации "Блок". Доказательствами "вины" служили обнаруженные в него во время обыска экземпляры "самиздата", набранные машинописью авторские религиозно-философские и социокультурные размышления и зафиксирован чекистами факт отправки им протестных писем радиостанций в Лондоне и Женеве.

Едва ли не лучшим свидетельством в пользу высокого авторитета Владимира как священника является крещение у него Вячеслава Чорновила.

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Из воспоминаний вдовы политика Афины Пашко, напечатанных в "Молодом буковинце":

"Вячеслав принял крещение во взрослом возрасте. Его родители были учителями, и нельзя было крестить ребенка, потому что уволили бы с работы. Да и некому было крестить в тридцатых годах - ни священников, ни церкви. Вячеслав Максимович крестился до ареста. мы поехали в Космач. его крестил отец Владимир Романюк, впоследствии патриарх Украины. Пока мы доехали, уже стемнело. был февральский вечер. Церковь была закрыта, но священник открыл ее. зажег свечи - и церковь появилась в теплой вечерней ауре. Вячеслав стояло пред престолом - лучезарный, белый, в вышитой рубашке. Я стояла в стороне. Мы выбрали ему крестную маму - госпожа Пазуню, старенькую учительницу. Она подарила ему платок - желтый, а на нем красные розы. Я ее потом носила, хотя цвета были не совместимы. Крещение происходило тайно. Двери полуоткрытые, в церкви темно, рядом - госпожа Пазуня. Когда господин Владимир стал патриархом в Киеве, мы встречались на вечерах. и он помнил, и Вячеслав помнил. Эта минута крещения Чорновила в Карпатах ночью в выши ваний рубашке была чрезвычайной ".

Да и не взяли бы пан-отца в состав Украинской Хельсинкской Группы, если бы он был совершенно чужим, не известных или подозрительным для ее основателей и членов.

6. Больше всего дружил с историком Морозом

В Канаде. Василий Романюк - посередине

Не секрет, что диссиденты составляли неоднородно в мировоззренческом плане среду. Несогласие с политикой Москвы объединяло совершенно разных людей, между которыми иногда больше не было ничего общего. Им не всегда удавалось найти общие знаменатели по иным тем и интересов.

Пожилой уже страдалец за веру Христову поддерживал многих, но сблизился не со всеми. Главным его другом за пределами церковных общин гор и предгорий стал харизматичный историк Валентин Мороз, как и он сам, жесткий и бескомпромиссный. А, значит, и "по полной" преследуемый.

Сейчас это воспринимается дикарскими, но после заявления в поддержку Мороза оперативники КГБ, чтобы наскучить Романюка, расформировали приход в Космаче. Однако, Владимир высказывался в защиту Валентина не только устно. Осенью 1971-го до Верховного Суда УССР им было направлено петицию со словами в защиту друга. Более того, ее удалось переправить на Запад, где документ зачитали в эфире "Радио Свобода" и напечатали в эмигрантских изданиях "Современность" и "Путь победы".

Усилия Романюка "наверху" оценили. Правда, в довольно своеобразным способом:

в Мордовии им позволили находиться вместе в одном лагере.

Как и Мороз, он тоже выезжает в Канаду. А с восстановлением государственной независимости Украины, как и Мороз, прекрасно осознавая на что соглашается, тоже возвращается обратно.

7. Единственный сын патриарха также ушел в священники

Василий и Мария

Попав под обусловленную смертью Сталина амнистию, Владимир (Романюк) поселяется в Магадане. Там, на берегу Тихого океана, он знакомится с украинкой Марией Антонюк с Ровенщины. Ее тоже был осужден и выдворен за принадлежность к ОУН-УПА.

Когда Василий завоевал приход в Углу, 1959 году у него родился сын Тарас.

Парень никогда не оставлял своего отца в преследованиях, помогал ему, за что и поплатился исключением из журналистского факультета Львовского госуниверситета и наказанием в виде армейского стройбата.

Прожил Тарас Васильевич немного. Ушел из жизни 50-летним. Последние годы также посвятил служению Богу.

8. Последними рядом с Владимиром видели двух незнакомок

В пятницу, 14 июля 1995 года, в районе 19:00, после телефонного звонка патриарх пошел на встречу в Ботанический сад на столичной станции метро "Университет". Там его ждали две женщины. О чем была беседа - не известно. Во время разговора главе УПЦ КП стало плохо, остановилось сердце. Упомянутые госпожа начали делать ему массаж грудной клетки, имели место и другие профессиональные реанимационные мероприятия (судмедэксперт вспоминал сломанные ребра и следы от уколов в сердце).

Лица обоих гражданок так и не установили.

Невыясненным осталось и то, чем же были на самом деле их действия - спасением или покушением.

Время смерти - 20:00. Указанная в свидетельстве причина - "хроническая ишемическая болезнь сердца".

По словам врача, который делал вскрытие, произошел "четвертый обширный инфаркт миокарда".

9. Побоище во время похорон патриарха - первый жестокий силовой разгон многотысячной проукраинской акции при президентстве Кучмы

Документальный фильм "Крестный путь" с кадрами прощание и похороны Владимира (телекомпания "Просвита")

Съемки пресс-службы УНСО

А, собственно, смерть Владимира стала первой из подобных трагедий, которые в те годы постигли выдающихся украинцев, чье мнение не совпадало с позицией власти - как в Киеве, так и в Москве. И обстоятельства которых должным образом так и не были расследовании.

Беспорядки в день похорон, 18 июля 1995 года, начались после того, как предстоятеля запретили хоронить в пределах Софийского собора, а предложили взамен "престижную" участок на Байковом кладбище. Возмущенные таким решением святые отцы, монахи и верующие, с участием тогдашней национал-демократической оппозиции, решили самостоятельно попасть к святыне, но тщетно. Их не пропустили. Поэтому под охраной УНА-УНСО кто ломами, лопатами, а кто голыми руками, непосредственно на входе в заповедник, прямо на тротуаре, разобрали асфальт и подготовили нишу для захоронения.

Когда почва была выбрана, а гроб опустили вниз, произошло что-то ужасное и неслыханное. Неожиданно открылась ворота и изнутри, из Софии, на площадь высыпались спецназовцы МВД, сметая все на своем пути. Пролилась кровь ...

Главы государства, Леонида Кучмы в Киеве не было. Ответственность за события того дня историки возлагают прежде всего на тогдашнего главу Администрации президента Дмитрия Табачника и министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Роль президента со временем осветил Евгений Марчук, премьер по состоянию на лето 1995 года.

"Президент, видимо, забыл, чем за сутки до похорон патриарха Владимира в присутствии одного из руководителей парламента (мы трое были тогда в одном из домов Кабмина на похоронах министра Готовчиця) дал однозначный команду: ни в коем случае не допустить похорон патриарха Владимира на территории Софийского собора. Это теперь Администрация президента и он сам заигрывают с обеими УПЦ. А тогда, летом 1995 года, УПЦ КП была в немилости у Администрации президента ... УПЦ МП поддерживала на выборах (в 1994 году - Авт.) преимущественно Леонида Кучму, а еще - награждала орденами работников Администрации президента. а чуть позже Леонид Кучма издал распоряжение о передаче УПЦ МП некоторых зданий, находящихся на территории Печерской лавры ", - заявлял Марчук газете" День ".

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В свою очередь, Кучма указывал на вину Марчука, а сам он, мол, находился с командировкой в Беларуси.

Апологеты же силовиков, настаивая на "незаконности" действий участников процессии, приводят тот факт, что первыми правопорядок нарушили именно УНСОвцы, пойдя на прорыв границу "Беркута" между бульваром Шевченко и Владимирской. После панихиды во Владимирском соборе многолюдная колонна по согласованию с милиционерами, действительно, должна была спускаться вниз, на кладбище, но на распутье рядом с красным корпусом университета вернула не направо, а налево, на Софийскую площадь, заставив отступить сначала не слишком малочислен группа "беркутовцев" с металлическими щитами.

10. Мешал прежде всего Кремлю, а не Филарету

Интронизация патриарха. 1993 (сюжет УТ-1)

"Мы - за мирное общение и за экуменическую связь со всеми христианскими церквями. Но, что касается Московской церкви - я намеренно говорю не "Руськой ", ибо "Руськая церковь "- это краденая название, это они наше название киевскую себе украли, пусть своей ищут - она должна из нас снять все анафемы, которые она высылала против украинской нации. И тогда мы можем говорить о каких-то совместных отношений с ними. А пока они этих анафем из нас не снимут, то мы не хотим от Московского патриархата ни милости, ни почести ", - говорил в 1990 году Владимир.

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И позже продолжал:

"Я считаю Московский патриархат в Украине чужой организацией, которая проводит антиукраинскую работу. Мое отношение к московскому духовенства в Украине - отрицательное. Не потому, что они принадлежат Московскому патриархату, а потому, что занимают враждебную позицию к украинской нации".

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И с течением времени его позиция оставались неизменной.

Но противники украинского православия уже не один год бросают в отечественное информационное пространство мнение о личной заинтересованности Филарета (Денисенко) в гибели Владимира (Романюка). Вбрасывают из-за границы, из страны-агрессора.

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Безусловно, трения и разногласия между ними были неизбежны. Первый десятилетиями пытался уберечь в середине РПЦ хоть какую-то украинскую отдельность и, как он не отрицает, "приспосабливался", даже получил в Комитете госбезопасности кодовое имя, второй - от упомянутых структур постоянно страдал и предпочитал служить Богу в лагерях и отдаленных горных селах , чем в роскошных храмах. Однако, нужно помнить, что в конце восьмидесятых Владимир лично искал способа понимания и примирения с Филаретом для будущей полноценной украинской церкви, а Филарет с утверждением УПЦ КП уступил Владимиру, оставаясь в 1993-1995 годах вторым человеком в новообразованной религиозной конфессии. Патриархом Киевским и всея Руси-Украины тогда был Владимир, а митрополитом Киевским - Филарет.

И, наконец, такая формула получила одобрение у мирового украинства, в диаспоре.

А кому он, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, действительно мешал, так это с теми, с кем он всегда, имея в то более убедительное моральное право, общался с позиции уверенности и силы. С Московской патриархией, созданной Сталиным.

"Это действительно была заблаговременно подготовлена провокация, целью которой было покончить с молодым Киевским патриархатом. Логика была такая - похоронить патриарха Владимира необходимо на светском кладбище, как светского человека, и тем самым вычеркнуть его как патриарха по истории, а вместе с ним и всю нашу церковь. Это планировалось где-то в темных закоулках высших эшелонов власти и, уверен, не без помощи из-за рубежа ", - комментировал позже Филарет.

Могила патриарха на Софийской площади (kyiv-pravosl.info, parafiya.io.ua)