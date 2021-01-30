Кремль не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала, - МИД о пропагандистском "форуме" в Донецке

30 января, 2021, 17:51

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение россиянами в оккупированном Донецке пропагандистского "форума"

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

По его словам, пропагандистский форум в Донецке является очередной попыткой навязать Донбассу "русский мир".

"Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Беспрестанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсическое информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Цель этого "форума" одна - создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказал Николенко.

Он добавил, что Украина проинформирует иностранных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе.

"Никакие "доктрины" из области фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - отметил Николенко.

Напомним, 28 января Россия отправила пропагандистов во главе с Маргаритой Симоньян в оккупированный Донецк.

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