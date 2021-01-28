Россия отправила пропагандистов во главе с Маргаритой Симоньян в оккупированный Донецк, в МИД отреагировали

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно не в" подъездные ", - прокомментировал чиновник МИД.

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Тигран Кеосаян - актер и ведущий программы "Международная пилорама" на российском НТВ.

Симоньян известна в Украине "интервью с Бошировим и Петровым", которые оказались русскими шпионами Мишкин и Чепигой, что отравили своего экс-колегу Скрипаля.

Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи «русского мира» на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездных. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021