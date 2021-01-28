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Россия отправила пропагандистов во главе с Маргаритой Симоньян в оккупированный Донецк, в МИД отреагировали


фото: kremlin
МИД Украины инициировал запрет въезда в государство для российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна: у двух других - Маргариты Симоньян и Романа Бабаяна - запрет на въезд стоит уже несколько лет

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно не в" подъездные ", - прокомментировал чиновник МИД.

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Тигран Кеосаян - актер и ведущий программы "Международная пилорама" на российском НТВ.

Симоньян известна в Украине "интервью с Бошировим и Петровым", которые оказались русскими шпионами Мишкин и Чепигой, что отравили своего экс-колегу Скрипаля.

  • Напомним, 25 января запрет въезда в Украину получили российские певицы Апина и Глебова.

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