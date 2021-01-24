США готовы воевать против Китая вместе с Японией за острова Сенкаку
Об этом со ссылкой на официальный сайт возглавляемого Остином ведомства передает Еспресо.TV .
"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении , распространенном несколько часов назад представителем Пентагона Джон Кирби.
Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.
Остин также поблагодарил Кисе за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН по Северной Корее".
- Острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем, до сих пор остаются предметом территориального спора между Японией и Китаем.
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