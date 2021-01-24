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Espreso.tvМирСША готовы воевать против Китая вместе с Японией за острова Сенкаку

США готовы воевать против Китая вместе с Японией за острова Сенкаку


фото: nehandaradio.com
Новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время телефонного разговора заверил своего японского коллегу Нобуо Кисе, что Вашингтон готов оказывать помощь Токио в отстаивании суверенитета Японии над расположенными в Восточно-Китайском море спорными островами Сенкаку (китайское название Дяоюйдао)

Об этом со ссылкой на официальный сайт возглавляемого Остином ведомства передает Еспресо.TV .

"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении , распространенном несколько часов назад представителем Пентагона Джон Кирби.

Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.

Остин также поблагодарил Кисе за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН по Северной Корее".

  • Острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем, до сих пор остаются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

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