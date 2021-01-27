Биатлон: украинка Меркушина завоевала серебро ЧЕ в индивидуальной гонке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
27 января в Душниках-Здруй стартовал чемпионат Европы, где большинство сборных выступают резервными составами.
В индивидуальной гонке на 15 км представительница первой украинской команды Анастасия Меркушина продемонстрировала безупречную стрельбу и финишировала второй. Украинка только на 2,9 сек отстала от Моники Гойниш-Стареги из Польши, которая заработала 1 штрафную минуту. Бронзу получила россиянка Лариса Куклина, которая также допустила 1 промах.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй (Польша)
женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
27 января
1. Моника Гойниш-Старега (Польша) - 45.17,1 (1 штрафная минута)
2. Анастасия Меркушина (Украина) - отставание 2,9 (0)
3. Лариса Куклина (Россия) - 15,5 (1)
5. Ирина Варвинец-Петренко (Украина) - 2.11,1 (0)
9. Екатерина Бех (Украина) - 2.26,3 (2)
11. Вита Семеренко (Украина) - 2.44,4 (3)
23. Надежда Белкина (Украина) - 3.50,1 (2)
45. Анна Кривонос (Украина) - 5.37,1 (3)
- Напомним, 21 января украинка Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-