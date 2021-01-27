Биатлон: украинка Меркушина завоевала серебро ЧЕ в индивидуальной гонке

27 января, 2021, 14:09

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла серебряную медаль в гонке на 15 км на чемпионате Европы в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 января в Душниках-Здруй стартовал чемпионат Европы, где большинство сборных выступают резервными составами.

В индивидуальной гонке на 15 км представительница первой украинской команды Анастасия Меркушина продемонстрировала безупречную стрельбу и финишировала второй. Украинка только на 2,9 сек отстала от Моники Гойниш-Стареги из Польши, которая заработала 1 штрафную минуту. Бронзу получила россиянка Лариса Куклина, которая также допустила 1 промах.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй (Польша)

женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

27 января

1. Моника Гойниш-Старега (Польша) - 45.17,1 (1 штрафная минута)

2. Анастасия Меркушина (Украина) - отставание 2,9 (0)

3. Лариса Куклина (Россия) - 15,5 (1)

5. Ирина Варвинец-Петренко (Украина) - 2.11,1 (0)

9. Екатерина Бех (Украина) - 2.26,3 (2)

11. Вита Семеренко (Украина) - 2.44,4 (3)

23. Надежда Белкина (Украина) - 3.50,1 (2)

45. Анна Кривонос (Украина) - 5.37,1 (3)

Напомним, 21 января украинка Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону.

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