Белорусских военных отправят в Сирию, - оппозиция

30 января, 2021, 16:25

Западное и Северо-Западное оперативное командование вооруженных сил Беларуси получили разнарядку о выделении военнослужащих для организации патрулирования на территории Сирии, подконтрольной коалиции Путина и Асада

Вероятно, первая отправка бойцов в количестве 300 человек из каждого командования, состоится в сентябре 2021 года, рассказывает Еспресо.TV.

Такую сенсационную новость днем в субботу, 30 января 2021, обнародовал телеграмм канал белорусской оппозиционной сообщества BYPOL, который на условиях анонимности объединяет действующих и отставных представителей силового блока страны.

"Известно, что офицеры, которые допущены к этой информации, в срочном порядке пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. Майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но на данный момент - безуспешно", - отмечается в сообщении.

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Что касается материальной составляющей, то контрактникам обещают около $2000 в месяц.

Для сравнения - во Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, часто гораздо менее интенсивных, чем в Сирии, платят в несколько раз больше.

Командование Сил специальных операций Республики Беларусь через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в "миротворцы" солдат-срочников.

"Поскольку вся идеология в ССО РБ построена на примерах боев ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО подвергается вербовке", - отмечает BYPOL.

Справка

В последние годы белорусских военных и спецназовцев встречали в Венесуэле и Казахстане.

Белорусская служба "Радио Свобода" также обнародовала показания о неформальном привлечении тех, кто в начале войны с Украиной хотел присоединиться к российским оккупантов на Донбассе.

Официального подтверждения пребывания белорусских солдат в названных странах до сих пор нет.

Напомним, белорусские Внутренние войска по требованию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко готовятся обустраивать настоящие концлагеря для участников уличных протестов, а также задействовать для подавления оппозиции "дружинников". "Дружинникам" будет роздано оружие.

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