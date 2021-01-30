Белорусских военных отправят в Сирию, - оппозиция
Вероятно, первая отправка бойцов в количестве 300 человек из каждого командования, состоится в сентябре 2021 года, рассказывает Еспресо.TV.
Такую сенсационную новость днем в субботу, 30 января 2021, обнародовал телеграмм канал белорусской оппозиционной сообщества BYPOL, который на условиях анонимности объединяет действующих и отставных представителей силового блока страны.
"Известно, что офицеры, которые допущены к этой информации, в срочном порядке пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. Майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но на данный момент - безуспешно", - отмечается в сообщении.
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Что касается материальной составляющей, то контрактникам обещают около $2000 в месяц.
Для сравнения - во Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, часто гораздо менее интенсивных, чем в Сирии, платят в несколько раз больше.
Командование Сил специальных операций Республики Беларусь через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в "миротворцы" солдат-срочников.
"Поскольку вся идеология в ССО РБ построена на примерах боев ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО подвергается вербовке", - отмечает BYPOL.
Справка
В последние годы белорусских военных и спецназовцев встречали в Венесуэле и Казахстане.
Белорусская служба "Радио Свобода" также обнародовала показания о неформальном привлечении тех, кто в начале войны с Украиной хотел присоединиться к российским оккупантов на Донбассе.
Официального подтверждения пребывания белорусских солдат в названных странах до сих пор нет.
- Напомним, белорусские Внутренние войска по требованию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко готовятся обустраивать настоящие концлагеря для участников уличных протестов, а также задействовать для подавления оппозиции "дружинников". "Дружинникам" будет роздано оружие.
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