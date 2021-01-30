Bellingcat расследует гибель двух сотрудников Российского антидопингового агентства

30 января, 2021, 21:39

Группа независимых журналистов Bellingcat расследует гибель двух бывших сотрудников Российского антидопингового агентства

Об этом журналист проекту Bellingcat Христо Грозева заявил в эфире российского телеканала "Дождь", сообщает DW .

Речь идет об экс-председателе исполнительного комитета РУСАДА Вячеславе Синеве и бывшем исполнительном директоре агентства Никите Камаеве, умерших в феврале 2016 года с разницей в 10 дней.

В ноября 2015 года WADA (Всемирное антидопинговое агентство) опубликовало результаты расследования, в котором говорится о том, что в России существует государственная поддержка допинга. Через месяц после этого руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку, а глава Московской лаборатории Григорий Родченков был отстранен от работы и в января 2016 года покинул Россию.

Сам Родченков в сентябре 2017 года в интервью The New York Times утверждал, что один из его знакомых в правительстве предупредил, что в Москве готовят его "самоубийство".

Напомним, 27 января Bellingcat выяснила, что группа сотрудников ФСБ, следивших за российским оппозиционером Алексеем Навальным, причастна к отравлению еще трех человек .

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