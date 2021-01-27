Сотрудники ФСБ, которые отравили Навального, причастны к убийству трех человек, - расследование

27 января, 2021, 17:19

Группа сотрудников ФСБ, которая следила за политиком Алексеем Навальным и вероятно организовала его отравление, отравила еще нескольких человек

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с Der Spiegel.

Расследователям удалось доказать причастность сотрудников ФСБ к смерти журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова.

Смерть Никиты Исаева

Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия" и советник главы "Справедливой России" Сергея Миронова, умер 16 ноября 2019 в поезде Тамбов - Москва. Официальной причиной смерти был назван сердечный приступ - но еще до результатов экспертизы тело было кремировано по воле покойного. В базе данных перелетов сотрудников ФСБ, которые следили за Навальный, расследователи обнаружили семь совпадений по городу и дату поездки в течение последнего года его жизни. Совпадений по последней поездке Исаева в Тамбов нет, но метаданные телефона одного из участников группы показывают, что он был в городе в одно время с политиком - авторы расследования предположили, что сотрудники ФСБ могли или использовать другие имена, или доехать до Тамбова из Москвы на машине .

Bellingcat и The Insider отмечают, что Исаев был "абсолютно лояльным Кремлю политиком" и признают, что у них нет однозначных объяснений, чем "провластный" патриот "мог не угодить ФСБ". Расследователи в рамках "гипотетически возможной интерпретации" пишут, что Исаев мог работать на Службу внешней разведки - и поводом для убийства могли быть какие-то его действия, которые были "интерпретированы спецслужбами как измена". В расследовании подчеркивается, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, нет.

Смерть Руслана Магомедрагимова

Активист общественного движения "Единство" ("Садвал") Руслан Магомедрагимов был найден мертвым в своей машине 24 марта 2015 в городе Каспийск в Дагестане. Хотя следов насилия обнаружено не было, по официальной версии, он умер от удушья. По утверждениям родственников покойного, на его шее были две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

Расследователи выяснили, что один из участников группы - Иван Осипов - дважды прилетал в Махачкалу в январе 2014 года, а также прилетел во Владикавказ за четыре дня до смерти активиста, а через два дня после нее вернулся в Москву. За неделю до убийства этот город также посетил Константин Кудрявцев, еще один член группы. Расследователи подчеркивают, что у Осипова были и другие поездки в Махачкалу, поэтому "вероятность совпадения полностью исключить нельзя". Также они признают, что убийство путем укола шприцем - крайне нехарактерно способ для сотрудников силовых структур.

Через год после смерти Магомедрагимова в своей квартире был найден мертвым глава "Садвала" Назим Гаджиев - официальной причиной смерти были многочисленные ножевые ранения. Авторы расследования предполагают, что организация, которая выступала за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "лезгистан", могла рассматриваться ФСБ как враждебная, так как "спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи" национальной автономии ".

Смерть Тимура Куашева

Журналист и правозащитник Тимур Куашев был найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. У него под мышкой обнаружили след от шприца, а на лице и коленях были ссадины и гематомы, но официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность.

Расследователи связали смерть Куашева с группой ФСБ, проанализировав перемещения ее участников: Константин Кудрявцев приехал в Нальчик 13 июля, 22 июля в Минеральные Воды прилетел Иван Осипов, а Денис Мачикин и Роман Матюшин прибыли во Владикавказ 29 июля. У Матюшина, Мачикина и Камчазова были обратные билеты в Москву на 30 июля, у Осипова - на 31, но позже все они поменяли их на день позже. "Наверное, что-то пошло не по плану - и все сдвинулось на один день", - делают вывод расследователи.

Bellingcat и The Insider выяснили, что по маршруту следования от дома Куашева, где его видели живым в последний раз, к месту обнаружения тела оказались отключены все камеры. Образцы крови Куашева в рамках проверки версии об отравлении исследовали эксперты из московского НИИ-2 ФСБ - где и работает группа предполагаемых отравителей.

Как отмечают расследователи, Куашев был одним из немногих независимых журналистов в регионе и имел много недоброжелателей. По их мнению, причиной, по которой на него могла обратить внимание ФСБ, было освещение ним судебного процесса о вооруженном нападении боевиков на Нальчик в 2005 году, который проходил в 2014 году (правозащитники указывали на многочисленные нарушения, совершенные в ходе процесса).

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