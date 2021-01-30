29 января на фронте: россияне ранили двух украинцев с беспилотника
Об этом говорится в утреннем возведении с места проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 30 января 2021 года, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь по защитникам Украины поблизости
Водяного (Приазовье) - с беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, из-за чего двое украинских воинов получили осколочные ранения.
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Опытного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отмечает пресс-служба ООС.
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