29 января на фронте: россияне ранили двух украинцев с беспилотника

30 января, 2021, 07:20

За прошедшие сутки, 29 января 2021 года, со стороны российских войск было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении с места проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 30 января 2021 года, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели огонь по защитникам Украины поблизости

Водяного (Приазовье) - с беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, из-за чего двое украинских воинов получили осколочные ранения.

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Опытного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отмечает пресс-служба ООС.

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