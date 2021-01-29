Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины

29 января, 2021, 12:50

На этой неделе незамеченной прошла очень памятная весть от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Точнее, его главы Алексея Резникова. Под руководством которого был подготовлен документ - проект закона о переходном периоде. Который предлагает нам отказаться от слова коллаборационист по коллаборационистов

Этот документ должен определить политику Украины в отношении оккупированных территорий, когда они будут деоккупированы. Но трезвого решения проблемы оккупированных территорий - Крыма и части Донбасса у команды президента Владимира Зеленского за почти два года его пребывания на посту президента так и не появилось. А варианты "поискать мира в глазах Путина", "выиграть битву за эмоции жителей ОРДЛО" и "понять и простит" с течением времени становятся все более призрачными и убегают, как песок сквозь пальцы. И когда кадровый российский военный и один из тех, кто начинал войну на Донбассе Игорь Гиркин ходит на интервью и честно называет оккупированные территории Донбасса "безнадежной, унылой, грязной, вонючей клоакой", где РФ и ее марионетки делают все, чтобы превратить ее в полный отстойник, вонючую канаву - это ОПУ и правительству нужно задуматься наконец, а что нам делать с этой взрывчаткой в дедушкином дипломате.

И если вы думаете, что это я просто нагнетаю - то сейчас я вам приведу слова самого господина Резникова, который говорит, что наконец документ о принципах деоккупации наработан. И в течение полугода будет внесен на рассмотрение зеленого монолагеря в Верховную Раду. И тут же добавляет следующее: "Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборационист". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборационистах.

Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и в коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники. Это рискованная тема и от такой терминологии решили отказаться".

И тут же отметил, что "в большинстве люди на оккупированной территории - заложники, поэтому в законопроекте предлагают ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами".

Но есть одно большое "но". Даже предложения о частичном признании документов, выданных оккупационным режимом - в образовании например, вызывают предостережения.

Кстати, интересно, учителям или там, например, пропагандистам на телеканалах оккупантов мы тоже должны все простить? Потому что они жертвы обстоятельств и заложники? Серьезно? Может, их кто-то под дулом автомата заставляет рассказывать детям люто ненавидеть Украину или выливать пропагандистские помои в уши идиотов? И делать это уже 7 лет. То есть, время за которое нормальные люди успели не просто переехать в неоккупированную часть Украины, но и полностью устроить свою жизнь. Более того, еще и не тыкая всем под нос свое переселенство.

Но теперь давайте вернемся к главному - собственно, к прекрасному в кавычках предложению отказаться от слова "коллаборационист". Да еще и руководствуясь какими-то стандартами ООН. Мне вот очень интересно спросить господина Резникова - а понимает ли он как юрист, что наша война не имеет аналогов? Ведь она гибридная, но между двумя государствами. То есть, РФ напала на Украине и забрала у нас часть территории.

Сейчас пророссийская агентура начала ложь, что ОРДЛО это типа наша ГДР. Что само по себе ложь, потому что немцы из ГДР знали свой язык, свою историю, имели пласт культуры такой, как и в ФРГ. И герои у них были общие - Вагнер, Бисмарк, Кант, Гете. Более того - город Плауэн, где служили мои родители, советские военнослужащие - был одним из мощных центров за объединение Германии в единое государство. Важный момент - не было войны между ФРГ и ГДР. Я такого не вижу в ОРДЛО. Оно все больше похоже на КНДР. Более того - до 2030 года минимум в ФРГ действуют жесткие законы, которые проверяют людей на предмет сотрудничества со Штази. Всего же за сорок лет действия законов о люстрации - через проверки прошли огромные потоки. Вот как их описывает профессор Джорджтаунского университета Хоуп Харрис, исследовательница истории ГДР: "Люди, которые занимали наиболее значительные посты в ГДР, были привлечены к ответственности за нарушение прав человека и убийства. И некоторые солдаты, охранявшие на границу и выполнявшие приказы об открытии огня по людям, которые пытались бежать из ГДР, тоже предстали перед судом. Кроме того, была проведена люстрация: большое количество людей, которые работали в государственном секторе, должны были пройти проверку, чтобы удостовериться, что они не сотрудничали со Штази. Таким образом, политики на федеральном и местном уровне, юристы, прокуроры, судьи и преподаватели университетов, учителя, полицейские, священнослужители и все хотели получить разрешение на ношение оружия - все эти люди должны были пройти такую проверку в первую очередь".

Учтите, что это строгое люстрационное горнило проходят в стране, где ГДР не обстреливала территорию ФРГ. А еще - где немцы ГДР массово тянулись к воссоединению с ФРГ в единое государство.

Пока в Киеве искали как избежать слова "коллаборационист" в законе о коллаборационистах - с ОРДЛО по указанию Кремля Зе-власти получила плевок в лицо на свои поиски мира. О чем идет речь? Об очень интересном мероприятии, которое состоялось на днях в оккупированном Донецке. Под красноречивым названием "Русский Донбасс".

Это некий форум с участием главарей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". А также - топовых российских пропагандистов из государственных официальных каналов. А конкретнее - одной из топовых телепропагандонш Маргариты Симоньян, главный редактор международного агитпроп-канала раша тудей и информационного агентства "Россия сегодня", ее мужа, режиссера и ведущего программы "Международная пилорама" на НТВ Тиграна Кеосаяна, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна, депутата Госдумы Андрей Козенко. Вообще, конечно, даже российские средства массовой дезинформации посмеялись по поводу того как трое армян едут на Донбасс учить Рашку любить. Можно было бы посмеяться и нам - мол, опять эти оглашенные всякую фигню о русском мире выдают, которой уже даже в самой Рашке не верят.

Однако проблемка - свою фигню они выдают на нашей территории, которую оккупировали. На которой стоят их войска, которые как раз в последние дни организовали очередное обострение на фронте. А у русских боевые действия всегда сопровождаются и боевой пропагандой. Которую как раз и обеспечивают эти Симоньян и ко.

И их появление в Донецке не является случайностью. Особенно с учетом того, что они там наговорили. "Десант" призвал включить украинский Донбасс в состав России. Более того, террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс". Которая якобы не предусматривает направления вхождения в состав России. Но с интересным нюансом. Бандиты ОРДЛО все равно хотят в РФ, но еще и .... захватить с собой всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Ради этих целей оккупанты и коллаборационисты хотят - "углубленной экономической интеграции с Россией" и "интенсификации социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ"

Все это представление в Донецке имело одну цель - Москва хочет показать Зеленскому, что будет или так, как скажем мы, или никакого мира не будет. Что хочет Кремль, совершенно понятно. Прежде накачать территорию ОРДЛО российскими паспортами. А также - обработкой мозгов. Это касается тех детей, которые родились за 7 лет на территории оккупированного Донбасса.

А вот тем, кто останется - то есть, в основном озлобленными и с наглухо отраженным мозгом пенсионерами-совками - шантажировать Украину. Чтобы мы снова запустили их в свое избирательное поле, чем подарили 3 млн голосов пятой колонне Кремля. И чтобы прикрываясь ими в украинское общественное поле влезли убийцы из террористических организаций ЛДНР. Вот, собственно, почему ОПЗЖ начало накачивать инфополе искусственной социологией, что партия Медведчука - лидер электоральных симпатий. И качать перевыборы Рады. Без электората ОРДЛО победа им не светит даже с бешеным баблом.

1) делим рейтинг "слуг" на 2 и переносим их с 1 места на 4. 2) хлопают в ладоши, глядя, как патриотическая часть ... Опубликовано Романом Шрайк Вторника, 26 января 2021

Кремль четко дает понять - чихать он хотел на планы А, Б, В ... Даже если бы они у Зеленского и были. Москва будет четко и упорно реализовывать свою программу по превращению Донбасса во вражеский, доведенный до полного краха край. Который затем должен выполнять роль петли на нашей шее. И наша задача - любой ценой не допустить возвращения этих территорий на хоть на йоту не наших условиях. Никакой другой Украины, кроме Малороссии, с русским языком, без культуры, будущего и права на выбор, Москва себе не представляет. И, чтобы там себе не мечтал Зеленский, вместе с российской агентурой в своем окружении - мы ему не позволим профукать страну. Донбасс будет или украинский, или мы не подарим им смерть нашего государства.