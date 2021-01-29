В Печерском райсуде оспорили открытие уголовного производства в отношении Байдена и Порошенко

29 января, 2021, 19:40

В Печерском районном суде заявили, что не открывали уголовное производство в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко по иску нардепа - "российского агента" Андрея Деркача

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Печерский суд не принимал решений о возбуждении уголовных дел по пятому президенту Украины Петру Порошенко и президенту США Джо Байдену.

"В средствах массовой информации распространяется утверждение о вынесении Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что судья рассматривал жалобу адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах народного депутата Андрея Деркача.

Сообщается, что судебным решением от 11 сентября 2020 года Печерский райсуд удовлетворил жалобу, а уполномоченных лиц обязали начать досудебное расследование в уголовном производстве.

"По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий. Учитывая значительный общественный интерес, который вызывается разного рода высказываниями в отношении бывшего президента Украины и действующего президента США, пресс-служба суда просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях, принятых Печерским районным судом Киева, и их сути", - добавили в суде.

27 января адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что относительно его клиента и президента США Джо Байдена зарегистрировали два новых уголовных производства в Украине.

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