Суд снова оставил Антоненко под стражей по делу Шеремета
29 января, 2021, 15:58
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Суд рассмотрел ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения и не удовлетворил его.
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Здание суда находится под усиленной охраной, под ним стоит несколько автозаков.
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Фото: Цензор.НЕТ.
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