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Espreso.tvОбществоСуд снова оставил Антоненко под стражей по делу Шеремета

Суд снова оставил Антоненко под стражей по делу Шеремета


фото: Цензор.НЕТ
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд рассмотрел ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения и не удовлетворил его.

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Здание суда находится под усиленной охраной, под ним стоит несколько автозаков.

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Фото: Цензор.НЕТ.

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