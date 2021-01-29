Суд снова оставил Антоненко под стражей по делу Шеремета

29 января, 2021, 15:58

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд рассмотрел ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения и не удовлетворил его.

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Здание суда находится под усиленной охраной, под ним стоит несколько автозаков.

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Фото: Цензор.НЕТ.