Несмотря на ухудшение здоровья: суд оставил Антоненко под стражей, отклонив ходатайство адвокатов

19 января, 2021, 17:19

Шевченковский суд Киева оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защитника ... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, 19 января, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья, в частности, проблем с сердцем и сердечно-сосудистой системой.

В связи с неявкой одного из защитников суд отложил рассмотрение дела обвиняемых в убийстве Шеремета по сути до 2 февраля 14.00. На следующем судебном заседании суд начнет изучение материалы дела.

Напомним, что показания бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета.

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