Страстные поцелуи в бассейне: невеста Роналду показала, как отметила день рождения

29 января, 2021, 21:11

Португальский футболист Криштиану Роналду отпраздновал день рождения невесты в бассейне под открытым небом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 января Джорджине Родригес исполнилось 27 лет.

"Освещает меня", - написала Родригес под роликом, где она с Роналду целуется в бассейне под открытым небом.

У 35-летнего Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери.

Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.

В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.