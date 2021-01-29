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Espreso.tvСпортСтрастные поцелуи в бассейне: невеста Роналду показала, как отметила день рождения

Страстные поцелуи в бассейне: невеста Роналду показала, как отметила день рождения


фото: Getty Images
Португальский футболист Криштиану Роналду отпраздновал день рождения невесты в бассейне под открытым небом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 января Джорджине Родригес исполнилось 27 лет.

"Освещает меня", - написала Родригес под роликом, где она с Роналду целуется в бассейне под открытым небом.

У 35-летнего Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери.

Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

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