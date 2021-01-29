Страстные поцелуи в бассейне: невеста Роналду показала, как отметила день рождения
29 января, 2021, 21:11
Португальский футболист Криштиану Роналду отпраздновал день рождения невесты в бассейне под открытым небом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
27 января Джорджине Родригес исполнилось 27 лет.
"Освещает меня", - написала Родригес под роликом, где она с Роналду целуется в бассейне под открытым небом.
У 35-летнего Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери.
Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.
- В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.
- В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-